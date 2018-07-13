أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الجمعة، أن "التحالف الدولي بقيادة واشنطن لم ينجح إلا في قتل الأبرياء السوريين وتدمير البنى التحتية على طول نهر الفرات ".

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) أن وزارة الخارجية وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول العدوان الذي قام به التحالف غير الشرعي على المواطنين السوريين في بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة في ريف مدينة البوكمال في محافظة ديرالزور .

وأضافت الخارجية أنه لا يمكن تبرير هذا العدوان الغادر ولا الحجج التي سوقها التحالف لتبرير المجزرة التي ارتكبها لأنه يعرف جيدا جغرافية المنطقة ولأن الغرض من الغارات كان للضغط على الأهالي الذين أعلنوا رفضهم دخول ما يسمى "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) إلى قراهم.

وأوضحت أن "التحالف غير الشرعي لم ينجح إلا في قتل الأبرياء السوريين وتدمير البنى التحتية على طول نهر الفرات ولا سيما الجسور والمدارس ومنشآت ضخ المياه وتوليد وتحويل الكهرباء ".

وتابعت وزارة الخارجية "كما أصبحت مدينة الرقة الشهيدة رمزا فاضحا لوحشية الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة معها".

وختمت الخارجية بالقول أن "سوريا تكرر دعوتها لبعض الدول الأعضاء في التحالف والتي ما زال لديها الحد الأدنى من الشعور الإنساني للانسحاب فورا من التحالف المشؤوم وعدم السماح لواشنطن وباريس ولندن، بالاستمرار في تضليل المجتمع الدولي حول النوايا العدوانية الحقيقية لها في فرض هيمنتها وسيطرتها ومنطق القوة على شعوب العالم".

وكان طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة شن غارات جوية ليل الجمعة، على بلدة الباغوز فوقاني والسوسة بريف البوكمال بدير الزور تسببت بمقتل 30 مدنيا واصابة العشرات من المدنيين.

كما أقرّ التحالف الدولي في وقت سابق من يوم الجمعة، أن قواته أو "قوات شريكة له" ربما نفذت ضربات يوم الخميس على البوكمال بريف دير الزور، كما تم رفع التقرير المتعلق بسقوط ضحايا مدنيين إلى "خلية متابعة الضحايا المدنيين" من أجل "مزيد من التقييم".

,ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.

وأقر التحالف الدولي، أقر، في 31 أيار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.

سيريانيوز