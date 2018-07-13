نقل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) عملياته الأمنية إلى ريف حلب الغربي، وبدأها بعمليتي اغتيال لعنصرين يعملان مع فصائل معارضة، على غرار ماقام به في محافظتي ادلب وحماه.

وأفادت وكالة (أعماق) التابعة للتنظيم ، يوم الجمعة، أن التنظيم قتل عنصرًا من "الجيش الحر" المعارض بعد استهدافه بالأسلحة الرشاشة على طريق ترمانين- دارة عزة بريف حلب الغربي.

وأشارت الوكالة إلى اغتيال عنصر آخر من فصائل المعارضة قرب مدينة دارة عزة بعد استهدافه في الموقع الذي يعمل فيه.

ويأتي دخول التنظيم بعملياته الأمنية إلى ريف حلب بعد الإعلان عن 15 حادثة اغتيال توزعت في مناطق مختلفة من محافظة إدلب طالت قادة وعسكريين من الفصائل العاملة فيها، وخاصة "هيئة تحرير الشام " (جبهة النصرة) و "الجيش الحر"، وفقاً لصحيفة (النبأ) التابعة للتنظيم.

وتندرج الاغتيالات تحت مسمى العمليات الأمنية، ويعتمد التنظيم في ذلك على العبوات الناسفة والاستهداف المباشر بالرصاص الحي والاغتيالات التي طالت قادة فصائل و عناصر مسلحين ومدنيين.

ويتبع تنظيم "داعش" استراتيجية "الحرب الأمنية" في محافظة إدلب، بعد إنهاء نفوذه بشكل كامل على جبهات ريف حماة ، و الاستراتيجية الحالية تتضمن تجهيز عشرات الخلايا النائمة لتشن عمليات قتل وخطف ونشر الفساد في شمال سوريا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق بريف حلب عمليات تفجير بالمفخخات و العبوات الناسفة من حين لآخر و اشتباكات متفرقة بين فصائل معارضة ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل و جريح ومنهم ضحايا مدنيين .

ويشار إلى أن معظم الريف الغربي لحلب يخضع لسيطرة "جبهة تحرير سوريا"، المشكّلة من "حركة نور الدين الزنكي" و"حركة أحرار الشام الإسلامية ".

سيرياينوز