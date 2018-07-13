أعلنت "الشركة السورية للاتصالات" عن عرض جديد للمشتركين عند استعادة الخط الارضي الملغى وتقسيط الفواتير المتراكمة حسب راحة المشتركين.

وأشارت الاتصالات في الإعلان الذي نشرته على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى عرض جديد للمشتركين عند استعادة الخط الأرضي الملغى، حيث يحصل المشترك مجانا على 120 مكالمة محلية و 10 دقائق قطرية شهريا ، مع اعفاء كامل من الفوائد والغرامات المتراكمة على الفواتير الهاتفية السابقة.

وأصدر الرئيس بشار الأسد، في آذار الماضي، قانوناً يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017 لمدة سنة ميلادية بحيث يشمل الديون المترتبة بعد نفاذه ، ويقضي المرسوم بإعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية "العادية، التلكسية، الدارات الهاتفية، الأجهزة اللاسلكية، اتصالات السفن" المدينون لجميع أنواع الدعاوى القضائية بما فيها فوات العائدات وورثتهم من جميع الفوائد والأجور الأخرى المترتبة على ديونهم حال التسديد.

وأصدرت الشركة في وقت سابق منظومة الدفع الإلكتروني لتسديد الفواتير عن طريق المصارف الحكومية، والدفع الإلكتروني هو عملية تقاص مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي ، والحساب الخاص للوزارة دون أن تفرض الأخيرة أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط.

يشار إلى أن الشركة السورية للاتصالات أطلقت في وقت سابق عدة عروض متضمنة جملة من التخفيضات للمشتركين على خدمات الانترنت والمكالمات الخلوية والقطرية.

سيريانيوز