اقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إن قواته أو "قوات شريكة له" ربما نفذت ضربات يوم الخميس على البوكمال بريف دير الزور.

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