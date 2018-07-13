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التحالف الدولي يقر بمسؤوليته عن مقتل مدنيين في مناطق بالبوكمال
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الاخبار المحلية
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اقر
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إن قواته
أو "قوات شريكة له" ربما نفذت ضربات يوم الخميس على البوكمال بريف دير الزور.
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اضـغـط هـنا
ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم التحالف الكولونيل شون رايان قوله : "ربما شن
التحالف أو قوات شريكة لنا ضربات على محيط السوسة والباغوز فوقاني أمس".
وأضاف أنه "تم رفع التقرير المتعلق بسقوط ضحايا مدنيين إلى (خلية متابعة الضحايا
المدنيين من أجل مزيد من التقييم(".
وكان طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة شن غارات جوية ليل الجمعة،
على بلدة الباغوز فوقاني والسوسة بريف البوكمال بدير الزور تسببت بمقتل 30 مدنيا
واصابة العشرات من المدنيين.
ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير
شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته
ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .
ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال
عملياته ضد "داعش" في سوريا.
وأقر التحالف الدولي، أقر، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا
والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.
سيريانيوز
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2018-07-13 11:17:04
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