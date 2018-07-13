مقتل 30 مدنيا واصابة العشرات بغارات جوية للتحالف الدولي على ريف البوكمال الاخبار المحلية شارك

شن طيران "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، على بلدة الباغوز فوقاني والسوسة بريف البوكمال بدير الزور تسببت بمقتل 30 مدنيا واصابة العشرات من المدنيين.

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وافادت مصادر اهلية لوكالة "سانا" إن "بلدتي الباغوز فوقاني والسوسة على الضفة الشرقية لنهر الفرات بريف مدينة البوكمال تعرضتا بعد منتصف الليلة لقصف جوي عنيف من طائرات (التحالف الأمريكي) تسببتا باستشهاد أكثر من 30 مدنياً وجرح العشرات أغلبيتهم من الأطفال والنساء".



واضافت المصادر إلى أن "عدد الشهداء مرشح للزيادة بسبب الحالات الحرجة لمعظم الجرحى ولصعوبة إخلائهم من تحت الأنقاض بسبب القصف المتواصل على البلدتين".







واشارت المصادر أن "عدوان التحالف ألحق دماراً كبيراً في البلدتين حيث انهارت عشرات المنازل السكنية على رؤوس قاطنيها"، مؤكدة أن "مزاعم التحالف باستهداف إرهابيي (داعش) بالغارات كاذبة وأن الغارات تهدف إلى الضغط على الأهالي الرافضين لدخول ميليشيا (قسد) المدعومة من واشنطن إلى بلداتهم".



وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي"، كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الإرهاب وتدمير البنى التحتية .



ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا.



وأقر التحالف الدولي، أقر، في 31 ايار الماضي، بمقتل 892 مدنيا على الأقل في سوريا والعراق منذ بدء عملياته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في عام 2014.







سيريانيوز

2018-07-13 09:26:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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