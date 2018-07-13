"سنسحب مستشارينا العسكريين من سوريا إذا طلبت منا السلطات ذلك"

أكد مستشار المرشد الأعلى الايراني للشؤون الدولية ​علي أكبر ولايتي, يوم الجمعة, انه "إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا سيعود الإرهاب للسيطرة".

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واضاف ولايتي في تصريحات صحفية أن "إيران ستسحب مستشاريها العسكريين من ​سوريا​ إذا طلبت منها السلطات الشرعية ذلك".

واشار ولايتي إلى أن "​روسيا​ وإيران ساعدتا في تحرير 80 في المئة من مساحة سوريا من الإرهابيين", مشددا على "أننا لن نخرج من سوريا تحت الضغوط الأميركية".

وتعتبر إيران تواجد قواتها في سوريا أمر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما إسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتنفي السلطات السورية وجود قواعد عسكرية إيرانية في سوريا ، مشيرة إلى وجود مستشارين إيرانيين يعملون إلى جانب الجيش النظامي .

وتقدم إيران الدعم للنظام السوري، بشكل عسكري وسياسي واقتصادي، حيث تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني دعما لمعارك الجيش النظامي، كما تدعم طهران مجموعات عدة تعمل في الميدان، وبعضها يعمل على حراسة المراقد الشيعية في سوريا.