قال طبيب نفسي أن تقنية التعرف على الوجه يمكن أن تساعد الشرطة على اكتشاف المجرمين "المحتملين" قبل انتهاكهم للقوانين.

ونقل موقع "ديلي ميل" البريطاني عن الطبيب النفسي ميخائيل كوسينسكي - الذى ابتكر العام الماضي برنامج ذكاء اصطناعي مثير للجدل والذى ادعى أنه قد يكشف عن النشاط الجنسي - إن مثل هذه التقنية الخاصة بقراءة الوجه قد تساعد يومًا ما كاميرات المراقبة التليفزيونية المغلقة على مراقبة الأماكن العامة للأشخاص الذين يميلون إلى السلوك العنيف.

ويطور كوسينسكي حاليًا برامج الكمبيوتر التي تكتشف كل شيء بدءًا من معتقداتك السياسية وصولاً إلى معدل الذكاء الخاص بك من خلال النظر إلى صورة واحدة.

ويعتقد الطبيب النفسي أن كاميرات المراقبة بالمستقبل يمكن أن تستخدم الذكاء الاصطناعي لقراءة الوجه للعثور على الأشخاص الذين فقدوا أو تم الاتجار بهم أو يحتمل أن يكونوا خطرين، إذ قد يساعد الاستعداد لمواجهة بعض السلوكيات التي قد تهدد الفرد أو المجتمع، مثل السلوك العدواني، في جعل المجتمع أكثر أمانًا.

وبين الدكتور كوسينسكي "يمكنك أن تتخيل وجود أدوات تشخيصية لمراقبة الأماكن العامة من التهديدات المحتملة لبعض الأشخاص سواء على أنفسهم أو على الآخرين".

وأضاف "أعتقد أن على شخص ما تطوير هذه التقنية، لأنه إذا كانت هذه التكنولوجيا محفوفة بالمخاطر، فمن الواضح أن الحكومات والشركات تستخدمها بالفعل".

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