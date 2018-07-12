يطور فريق من الباحثين في جامعة Tufts ضمادة ذكية يمكنها تتبع ما يحدث مع الجرح مع إفراز العلاج عند الضرورة، إذ يسعى الباحثون لزيادة معدل الشفاء من الجروح المزمنة عن طريق إنشاء ضمادة الذكية.

ونشر لموقع Engadget الأمريكي، انه يمكن للضمادة الذكية مراقبة درجة حرارة وحموضة الجرح، وإذا اكتشفت أي تغيير، فيمكنها تشخيص المشكلة وتوزيع الأدوية عند الضرورة، وذلك بفضل معالج مركزي، ويمكن للطبيب أن يبرمجه للتحكم في العلاج في حالة اكتشاف بعض المضاعفات.

وقال الباحثون "إن بيئة الجرح ديناميكية، ولكن يمكن تعزيز معدل الشفاء من خلال إدارة العلاجات في الوقت المناسب".

وأضاف الباحثون بورقتهم البحثية: "إن نظام يشتمل على هيدروجيل محمل بحاملات دوائية يستجيب للحرارة، وسخان مرن يتحكم فيه إلكترونيًا، في ضمادة الجرح لإفراز الأدوية عند الطلب، وتقوم الضمادة بمراقبة العلاج لتحديد ما إذا كانت هناك خطوات إضافية ضرورية، كما لديها القدرة على توفير تحديثات الحالة في الوقت الفعلي عبر البلوتوث".

سيريانيوز