أعلن موقع "يوتيوب" عن اتخاذ عدة اجراءات صارمة ضد المعلومات الخاطئة ودعم المؤسسات الاخبارية، وذلك لضمان صحة الأخبار على خدمته.

وقالت الشركة إنها ستجعل مصادر الأخبار "الموثوقة" أكثر بروزاً ، خاصة بالأحداث العاجلة التي يمكن أن تنتشر فيها المعلومات الخاطئة بسرعة، ففي مثل هذه الأوقات، سيعرض يوتيوب للمستخدمين ملخصا قصيرا للقصص الإخبارية في نتائج بحث الفيديو، بالإضافة إلى التحذيرات من إمكانية تغيير القصص.

وبحسب الشركة، تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة الفيديوهات المزيفة التي يمكن أن تزداد فورًا بعد حوادث إطلاق النار والكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث الرئيسية، فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج بحث يوتيوب بشكل بارز مقاطع الفيديو التي تدعى أن عمليات إطلاق النار الجماعية مثل "حادث مقتل 59 على الأقل في لاس فيجاس كانت مزيفة وتم تنفيذها من قبل "الجهات الفاعلة في الأزمة".