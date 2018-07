تعرف على ميزات Surface Go .. أصغر جهاز لوحي من "مايكروسوفت"! علوم وتكنولوجيا شارك

أزاحت شركة "مايكروسوفت" الستار عن أصغر أجهزة حواسيبها اللوحية بحجم 10 إنش، وأخفها وزنًا (500 جرام) حتى الآن، إذ يأتي جهاز Surface Go مدعومًا بمعالج Intel Pentium Gold.

وذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، ان جهاز Surface Go أقرب إلى نسخة مخففة من حاسب Surface Pro، مع حصوله أيضًا على خيار LTE في وقت لاحق من هذا العام. وقالت "مايكروسوفت" ان "حاسب Surface Go هو أفضل ما لديها، إذ يجمع بين تصميم أجهزة Surface دون أي تنازلات من حيث الجودة الممتازة". ويمتلك اللوحي الجديد للوحة مفاتيح TypeCover قابلة للإزالة، وشاشة PixelSenseبقياس 10 إنش داعمة لنسبة العرض 3:2، ولوحة لمس، وقلم Surface الإلكتروني، ودعم لمنصة Surface Dock، ووجود مسند مدمج. وأضافت "مايكروسوفت" قارئ بطاقة microSDXC ضمن Surface Go، حيث تتوقع الشركة أن تسمح البطارية لجهاز Surface الجديد بالعمل لحوالي 9 ساعات، وهو أقل من تقديرات أجهزة حاسب Surface المحمولة (14.5 ساعة)، وحاسب Surface Pro (13.5ساعة)، وجهاز Surface Book (17 ساعة). ويدعم Surface Go منفذ USB-C، الذي تم إدخاله أولاً إلى خط Surface معSurface Book 2، بحيث يمكن استخدام منفذ USB-C 3.1 للشحن ونقل البيانات، وإلى جانب الخصائص العتادية، فإن أفضل جزء من الحاسب الجديد Surface Go هو أن مايكروسوفت لا توفره مع نسخة محدودة من نظام تشغيلها ويندوز، كما فعلت على سبيل المثال مع Surface RT، إذ لا يعد Surface Go جزء من جهود الشركة الخاصة بتشغيل نظام ويندوز على معالجات بمعماريات ARM. ويعمل Surface Go بنظام التشغيل Windows 10 Home في الوضع S، والذي يمكنك إيقاف تشغيله مجانًا، مع توفير مايكروسوفت للمدارس إمكانية الحصول على جهاز Surface Go مع نظام Windows 10 Pro عبر القنوات التجارية مقابل 50 دولار إضافي. وهذا يعني أن Surface Go هو جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows 10 ويمتلك ميزات مثل Windows Hello لتسجيل الدخول باستخدام التعرف على الوجه وصولاً إلى دعم تطبيقات الجهات الخارجية. وبات الكمبيوتر اللوحي الجديد الهجين متوفر للطلب المسبق بسعر يبدأ من 399 دولار (بدون لوحة مفاتيح). ومن المخطط أن يصل الجهاز اللوحي الجديد الى رفوف المتاجر بتاريخ 2 آب. سيريانيوز

