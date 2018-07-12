أزاحت
شركة "مايكروسوفت" الستار عن أصغر أجهزة حواسيبها اللوحية بحجم 10 إنش، وأخفها
وزنًا (500 جرام) حتى الآن، إذ يأتي جهاز Surface
Go مدعومًا بمعالج Intel
Pentium Gold.
وذكر موقع "البوابة العربية للأخبار التقنية"، ان جهاز Surface
Go أقرب إلى نسخة مخففة من حاسب Surface
Pro، مع حصوله أيضًا على خيار LTE في
وقت لاحق من هذا العام.
وقالت "مايكروسوفت" ان "حاسب Surface
Go هو أفضل ما لديها، إذ يجمع بين تصميم أجهزة Surface دون
أي تنازلات من حيث الجودة الممتازة".
ويمتلك اللوحي الجديد للوحة مفاتيح TypeCover قابلة
للإزالة، وشاشة PixelSenseبقياس
10 إنش داعمة لنسبة العرض 3:2، ولوحة لمس، وقلم Surface الإلكتروني،
ودعم لمنصة Surface
Dock، ووجود مسند مدمج.
وأضافت "مايكروسوفت" قارئ بطاقة microSDXC ضمن Surface
Go، حيث تتوقع الشركة أن تسمح البطارية لجهاز Surface الجديد
بالعمل لحوالي 9 ساعات، وهو أقل من تقديرات أجهزة حاسب Surface المحمولة
(14.5 ساعة)، وحاسب Surface
Pro (13.5ساعة)، وجهاز Surface
Book (17 ساعة).
ويدعم Surface
Go منفذ USB-C،
الذي تم إدخاله أولاً إلى خط Surface معSurface
Book 2، بحيث يمكن استخدام منفذ USB-C
3.1 للشحن ونقل البيانات، وإلى جانب الخصائص العتادية، فإن أفضل جزء من
الحاسب الجديد Surface
Go هو أن مايكروسوفت لا توفره مع نسخة محدودة من نظام تشغيلها ويندوز، كما
فعلت على سبيل المثال مع Surface
RT، إذ لا يعد Surface
Go جزء من جهود الشركة الخاصة بتشغيل نظام ويندوز على معالجات بمعماريات ARM.
ويعمل Surface
Go بنظام التشغيل Windows
10 Home في الوضع S،
والذي يمكنك إيقاف تشغيله مجانًا، مع توفير مايكروسوفت للمدارس إمكانية الحصول على
جهاز Surface
Go مع نظام Windows
10 Pro عبر القنوات التجارية مقابل 50 دولار إضافي.
وهذا يعني أن Surface
Go هو جهاز يعمل بنظام التشغيل Windows
10 ويمتلك ميزات مثل Windows
Hello لتسجيل الدخول باستخدام التعرف على الوجه وصولاً إلى دعم تطبيقات
الجهات الخارجية.
وبات الكمبيوتر اللوحي الجديد الهجين متوفر للطلب المسبق بسعر يبدأ من 399 دولار
(بدون لوحة مفاتيح).
ومن المخطط أن يصل الجهاز اللوحي الجديد الى رفوف المتاجر بتاريخ 2 آب.
سيريانيوز