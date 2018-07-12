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إقرار العودة إلى النظام الفصلي المعدل في الجامعات والمعاهد
الاخبار المحلية

وافق مجلس التعليم العالي، يوم الخميس، على العودة إلى النظام الفصلي المعدل في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2018/2019.


 

وجاءت الموافقة خلال جلسة عقدها مجلس التعليم العالي ، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف.

ويمتاز هذا النظام بتقصير مدة الامتحانات وزيادة فترة التدريس وتقليص مدة المكوث في الجامعة، وتخفيف الأعباء الامتحانية على الجامعة.

 سيريانيوز
2018-07-12 11:35:31
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