وافق مجلس التعليم العالي، يوم الخميس، على العودة إلى النظام الفصلي المعدل في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2018/2019.

وجاءت الموافقة خلال جلسة عقدها مجلس التعليم العالي ، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف.

ويمتاز هذا النظام بتقصير مدة الامتحانات وزيادة فترة التدريس وتقليص مدة المكوث في الجامعة، وتخفيف الأعباء الامتحانية على الجامعة.