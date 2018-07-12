|
|
|
إقرار العودة إلى النظام الفصلي المعدل في الجامعات والمعاهد
|
الاخبار المحلية
|
وافق
مجلس التعليم العالي، يوم
الخميس، على العودة إلى النظام الفصلي المعدل في
الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2018/2019.
وجاءت الموافقة
خلال جلسة عقدها مجلس التعليم العالي ، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عاطف
النداف.
ويمتاز هذا
النظام بتقصير مدة الامتحانات وزيادة فترة التدريس وتقليص مدة المكوث في الجامعة،
وتخفيف الأعباء الامتحانية على الجامعة.
سيريانيوز
|
|
2018-07-12 11:35:31
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: