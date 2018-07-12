أعلن وزير الداخلية محمد الشعار، يوم الاربعاء، عن ارتفاع نسبة اللاجئين السوريين العائدين من لبنان الى بلادهم بنسبة 30% خلال الشهرين الماضيين، مقارنة بذات الشهرين في العام الماضي

ونقلت صحيفة (الوطن) المحلية عن الشعار قوله، في جولة إلى معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، ان "ازدياد نسبة عودة السوريين من لبنان يدل على "شعور المواطنين بالاطمئنان نتيجة الانتصارات التي حققتها الجيش، والثقة بالدولة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد".

وغادر أكثر من 800 لاجئ من الاراضي اللبنانية الى سوريا، عبر دفعتين، خلال الشهريين الماضيين، خصوصاً مع اتساع رقعة المناطق الآمنة داخل سوريا

وتم نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سوريا في نيسان الماضي، في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع الحكومة السورية.

ودعا الرئيس اللبناني وساسة لبنانيون اللاجئين إلى العودة إلى "المناطق الآمنة" حتى قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بعدما استعاد الجيش السوري مزيدا من الأراضي.

وسبق أن أعلنت مفوضية اللاجئين الأممية، أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان بلغ 997 ألف لاجئ، حتى نهاية تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية، فيما تشير الحكومة اللبنانية إلى أن العدد 1.5 مليون لاجئ، وتقول إن وجودهم يضغط على الخدمات العامة وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.