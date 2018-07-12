سيطر تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، يوم الخميس، على بلدة حيط غرب درعا، عقب يوم على شنه هجوماً في المنطقة.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان تنظيم "داعش" استعاد بلدة حيط بريف درعا الجنوبي الغربي بعد مواجهات عنيفة مع "الجيش الحر" .

وتحدثت بعض مصادر المعارضة ان المعارضة المسلحة خرجت من بلدة حيط بعد اتفاق مع تنظيم "جيش خالد" التابع لـ "داعش"، يقضي بخروجهم بسلاحهم الخفيف.

وكان تنظيم "داعش" شن، يوم الاربعاء، عمليات قصف على بلدة حيط في ريف درعا الغربي ، مااسفر عن مقتل واصابة مدنيين.

ويتواجد مقاتلون تابعون لتنظيم "داعش" في مناطق بريف درعا الغربي.

وتأتي السيطرة على بلدة حيط، ضربات جوية شنها طيران الجيش النظامي على مواقع لـ"داعش" في بلدتي جين و سحم الجولان، بمنطقة خوض اليرموك غرب درعا.

ويشن الجيش النظامي عمليات عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.