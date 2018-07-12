أصيب عدد أشخاص، بينهم عناصر "جيش العزة"، التابع لـ"الجيش الحر"، بجروح، يوم الخميس، جراء انفجارين وقعا في مدينة ادلب وريفها

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان عبوة ناسفة انفجرت على طريق بصليا – خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، مما اسفر عن اصابة عناصر من "جيش العزة".

واشارت المصادر الى إصابة عدة أشخاص نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي الثورة بمدينة إدلب

وتتعرض مناطق بمدينة ادلب وريفها في الفترة الاخيرة لسلسلة انفجارات واعتداءات منها ماطالت فصائل معارضة، فضلا عن عمليات قصف ، اسفرت عن سقوط ضحايا، في وقت تواردت أنباء عن نيّة الجيش النظامي التحضير لعملية عسكرية في ايلول المقبل، للسيطرة على المنطقة.

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي.