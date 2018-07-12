أعلنت وكالة سانا الرسمية أنّ "وحدات من الجيش دخلت منطقة درعا البلد ورفعت العلم الوطني في الساحة العامة أمام مبنى البريد".



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بدورها, قالت قناة الإخبارية السورية إن مدينة درعا أصبحت محررة بالكامل.

وأضافت القناة السورية الرسمية أن وحدات من الجيش دخلت إلى منطقة درعا البلد ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد.

وقال محافظ درعا محمد خالد الهنوس في تصريح للصحفيين، إن "درعا تسير في الطريق الصحيح نحو إنهاء الوجود الإرهابي فيها".

ويواصل الجيش النظاميعملياته العسكرية في الجنوب السوري، لاسيما درعا، حيث شن عمليات قصف طالت مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في غرب المحافظة.

ويشن الجيش النظامي عمليات عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.