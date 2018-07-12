سقط جرحى، يوم الخميس، جراء سقوط قذائف على مدينة البعث بمحافظة القنيطرة جنوب سوريا.

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وذكرت وكالة (سانا) ان " 5 مدنيين أصيبوا بجروح نتيجة اعتداء بالقذائف على الحي الخدمي في مدينة البعث".

وكانت قذائف هاون سقطت، يوم الاربعاء، على مدينة البعث ومحيطها بالقنيطرة .

وويأتي ذلك في وقت أفادت صحيفة (الوطن) المحلية ان النظام دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محافظة القنيطرة في الجنوب السوري، تمهيداَ لشن عملية عسكرية فيها ضد مجموعات مسلحة.

ويشن الجيش النظامي عمليات عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.