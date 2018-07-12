أعلن حلف شمال الأطلسي " الناتو "، يوم الأربعاء، عن اتخاذ تدابير لحماية الحدود الجنوبية لتركيا من التهديدات التي تواجهها من الأراضي السورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأكد قادة "الناتو"، في بيان ختامي صدر ، عقب انتهاء أعمال اليوم الأول من القمة المنعقدة في بروكسل.، ونشرته وسائل اعلام، انه "يتم مراقبة وتقييم تهديدات الصواريخ الباليستية التي مصدرها سوريا ضد تركيا".

وأشار البيان إلى أن" سوريا تمتلك في مخزونها العسكري صواريخ قصيرة المدى، وأن قسمًا من تلك الصواريخ قد يصل إلى أراضي الحلف وشركائه".

ولفت إلى أن "سوريا استخدمت تلك الصواريخ ضد شعبها بشكل كبير"، معربًا عن "القلق من أن تصبح تركيا هدفا للصواريخ المنطلقة من سوريا التي استهدفت تركيا 3 مرات خلال السنوات الأربعة الأخيرة".

وتعرضت عدة مناطق تركية المحاذية للحدود السورية، في الفترة الأخيرة، للاستهداف والقصف بالقذائف والصواريخ، مصدره الاراضي السورية.

و أرسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع سوريا، في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي"، لكن تركيا ترى أن وجود قواتها العسكريين في سوريا ضروري لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له.