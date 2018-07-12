تصدر فريق الجيش حامل اللقب مرحلة الذهاب من نصف نهائي دوري كرة السلة للرجال ( البلاي أوف ) التي اختتمت في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق بمشاركة فرق الاتحاد والوحدة واليرموك.

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وانتزع الجيش الصدارة من ثلاثة انتصارات جاءت على حساب الوحدة بنتيجة 71-61 في الجولة الاولى وعلى الاتحاد 76-58 في الثانية وعلى اليرموك في الثالثة 79-67 وحل الوحدة ثانيا من انتصارين على اليرموك 74-73 وعلى الاتحاد في الجولة الثالثة 71-68 مقابل خسارة واحدة.

بينما جاء الاتحاد ثالثا من انتصار وحيد على اليرموك في الجولة الأولى 83-53 وخسارتين، أما اليرموك فحل رابعا دون أي انتصار.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق الأربعة مع بعضها في الدور النهائي بطريقة الدوري من مرحلتين ذهاب وإياب على أن يتأهل الأول والثاني إلى المباراة النهائية التي يلتقي فيها المتأهلان إليها بخمس مواجهات والفائز منها بثلاث مواجهات يتوج بلقب بطولة الدوري.

يشار إلى أن مرحلة الإياب تنطلق السبت المقبل وتستمر منافساتها لثلاثة أيام في صالة الأسد الرياضية بحلب.