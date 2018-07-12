بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا نصف نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه بشق النفس على الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو 7-5 و6-7 (7-9) و4-6 و6-4 و6-4.

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وضرب نادال المتوج بـ 17 لقبا في البطولات الاربع الكبرى، موعدا في نصف النهائي مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي تخطى الياباني كي نيشيكوري باربع ممجوعات. ويسعى نادال، المصنف اول عالميا، الى لقبه الثالث في ويمبلدون بعد 2008 و2010.



وبعد 4 ساعات و48 دقيقة من مواجهة دل بوترو (1,98 م) الرابع عالميا، بلغ نادال نصف النهائي السادس في ويمبلدون والـ28 في البطولات الكبرى. ويتقدم ديوكوفيتش في المواجهات المباشرة مع نادال 26-25.



وشاهد جمهور الملعب الرئيس اجمل مباراة في النسخة الحالية، وفي الوقت عينه كانوا يتابعون معركة رياضية اخرى على هواتفهم الذكية بين انكلترا وكرواتيا في نصف نهائي مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.



وكانت المواجهة الاخيرة بينهما انتهت بسهولة بثلاث مجموعات لمصلحة نادال (32 عاما)، في نصف نهائي رولان غاروس الشهر الماضي، حيث احرز نادال لقبه الحادي عشر.