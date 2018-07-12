مواصلاً هبوطه.. غرام الذهب يصل إلى 15600 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب، يوم الخميس، هبوطه، مقارنة بآخر سعر له، حيث وصل غرام الـ21 قيراط إلى 15600 ليرة سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 15600 ليرة للمبيع، و15500 ليرة للشراء. وحددت كذلك سعر غرام الـ18 قيراط بـ 13371 ليرة للمبيع، وبـ13271 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط، وصل امس الاربعاء، الى 15700 ليرة للمبيع، و15600 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-07-12 08:19:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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