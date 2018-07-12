زار مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" ، بريت ماكورك، الرقة، والتقى بأعضاء اللجان في مجلس الرقة المدني.

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وذكرت وسائل اعلام كردية ان ماكورك، بحث خلال الزيارة، الملفات الخدمية والصحية والأمنية والحياتية في مدينة الرقة وما قدمته لجان مجلس الرقة المدني من خدمات وإعادة إعمار وعلى كافة الأصعدة".

وأشاد ماكورك "بعمل لجان مجلس الرقة المدني التي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تنجز حركة عمرانية وبنيوية شملت جميع نواحي الحياة في مدينة الرقة".

من جانبها، تطرقت الرئيسة المشتركة لمجلس الرقة المدني ليلى مصطفى إلى" الوضع الصعب الذي مازال سكان مدينة الرقة يعانونه نتيجة آثار الحرب ضد " داعش"، وما نتج عنه من تدمير للبنى التحتية والخدمية والجسور الحيوية بالرقة وريفها".

وطالب أعضاء ورؤساء لجان مجلس الرقة المدني المندوب الأمريكي "بتقديم مزيد من الدعم لمدينة الرقة وريفها".

وبسطت "قسد"، التي تضم فصائل كردية وعربية مدعومة أميركيا، في تشرين الأول الماضي، سيطرتها على مدينة الرقة ، بعد معارك دامت أشهر ضد "داعش".