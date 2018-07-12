أفادت صحيفة (الوطن) المحلية بأن قوات "سوريا الديمقراطية" سلمت العناصر الجيش النظامي حي النشوة بمحافظة الحسكة.

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وأشارت الصحيفة، في عددها الصادر يوم الخميس، الى ان "قسد" بدأت بتنفيذ بنود اتفاقها مع الدولة السورية في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد".

ولفتت الصحيفة الى ان "عناصر الجيش النظامي بدأت بنصب حواجز على أطراف حي النشوة، يتبعون لفرع الأمن العسكري».

ويأتي تسليم الحي، بحسب الصحيفة، في سياق تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين «قسد» والدولة السورية في المدينة، والذي يقضي بإزالة أعلام وشعارات الأحزاب الكردية من شوارع المدينة بغية التعاون العسكري بين الطرفين.

وجاء ذلك بعدما كشفت صحيفة (الوطن) ، نقلا عن مصادر عن "الإدارة الذاتية" الكردية شمالي سوريا، يوم الأحد الماضي، عن التوصل لاتفاق جديد بين النظام السوري و "وحدات حماية الشعب" الكردية يقضي بتسليم النفط لدمشق.

الا ان مجلس "سوريا الديمقراطية" نفى، في وقت سابق، وجود اتفاق مع دمشق ينص على تسلم الحكومة السورية إدارة المنشآت النفطية، وتولي عمليات تصدير النفط..

وكانت صحيفة (الوطن) أفادت منذ ايام، نقلا عن مصادر إعلامية عدة ، بتكثيف الاتصالات بين أكراد سوريا ودمشق لبحث ترتيبات تتعلق بمستقبل المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

وجاء ذلك بعد إعلان النظام السوري استعداد الجيش شن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة تحت سيطرة "قسد" ، في حال رفضها الحوار، الا ان "مجلس سوريا الديمقراطية" أبدى استعداده للتفاوض مع دمشق بلا شروط.

وتسيطر القوات الكردية،، والتي تحظى بدعم أمريكي، على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بعد طرد تنظيم "داعش"منها، وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها.