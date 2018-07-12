نفت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة الأنباء التي تم تداولها حول دخول الجيش النظامي مدينة الطبقة أو تسليم سد الفرات له.

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وذكرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنطقة الطبقة، في بيان، نشرته وكالة أنباء (هاوار) الكردية، ان "كل ما روجته بعض الوسائل الإعلامية بخصوص إنشاء مربع أمني للنظام السوري في منطقة الطبقة عار عن الصحة جملة وتفصيلاً."

وتحدثت في وقت سابق أنباء عن احتماليّة دخول الجيش النظامي إلى مدينة الطبقة وإنشاء مربع أمني برعاية قوّات "سوريا الديمقراطية"، حيث اشارت مصادر معارضة عقب هذه الانباء الى حركات نزوح من الاهالي تم وصفها بالواسعة من المدينة خوفا من دخول النظامي المنطقة.

وكان ناشطون تحدثوا قبل أسابيع عن عقد وحدات "حماية الشعب الكرديّة" جلسات مع وفود تابعة للنظام، بغية عقد اتفاقيات تقضي بمشاركة قوّات النظام السيطرة على مدينة الرقة والمناطق المحيطة الخاضعة لـ"قسد".

وكانت صحيفة (الوطن) المحلية أفادت منذ ايام، نقلا عن مصادر إعلامية عدة ، بتكثيف الاتصالات بين أكراد سوريا ودمشق لبحث ترتيبات تتعلق بمستقبل المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

وجاء ذلك بعد إعلان النظام السوري استعداد الجيش شن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة تحت سيطرة "قسد" ، في حال رفضها الحوار، الا ان "مجلس سوريا الديمقراطية" أبدى استعداده للتفاوض مع دمشق بلا شروط.

وتسيطر القوات الكردية،، والتي تحظى بدعم أمريكي، على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بعد طرد تنظيم "داعش"منها، وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها.