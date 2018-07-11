شن الجيش الإسرائيلي ضربات صاروخية، ليلة الأربعاء، على مواقع للجيش النظامي في القنيطرة، وذلك عقب ساعات على إسقاطه طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر عسكري، لم تسمه، قوله ان "الطيران الاسرائيلي أطلق عدة صواريخ باتجاه بعض نقاط الجيش في محيط بلدة حضر وتل كروم جبا بالقنيطرة واقتصرت الأضرار على الماديات".

وبحسب الوكالة، فان الدفاعات الجوية السورية تصدت لاعتداء إسرائيلي على منطقة قرص النغل بالقنيطرة.

وجاء ذلك عقب تأكيد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي جونثان كونريكوس أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية أسقطت الطائرة المسيرة فوق الجولان ، بعد التحقق من أنها ليست روسية بل سورية.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب اسقاط الطائرة، خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو، الاربعاء،، بأن بلاده ستتصدى لأي محاولة لانتهاك حدودها.

كما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، خلال زيارته إلى الجولان المحتل، تهديدات جديدة إلى الجيش النظامي، معلنا أن "كل جندي سوري يتواجد في المنطقة يعرض حياته للخطر ".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش النظامي حملة عسكرية منذ 19 حزيران لاستعادة جنوب البلاد القريب من إسرائيل، ما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.