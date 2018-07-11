اعلنت الشركة العامة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة بحماة عن اجراء مسابقة لتعيين 97 عاملا من الفئتين الاولى والثانية.

واوضح مدير عام الشركة المهندس على هيفا عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك" أنه "سيتم تعيين 39 عاملا من الفئة الاولى من الحاصلين على الشهادات الجامعية المطلوبة بواقع 8 هندسة كهرباء و 8 هندسة ميكانيك عام و 4 الكترون و 4 معلوماتية و 2 اتصالات وواحد هندسة كيمياء كما سيتم تعيين 4 من حملة الاجازة فى الكيمياء و5 تجارة واقتصاد و2 حقوق وواحد لغة انكليزية".

واضاف انه "سيتم تعيين ايضا 58 عاملا من الفئة الثانية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو المعاهد المتوسطة المطلوبة للمسابقة".

واشار هيفا ، أنه "يمكن للاشخاص الراغبين بالتقدم الى المسابقة الاطلاع على الشروط والوثائق المطلوبة في لوحة الاعلانات بالشركة علما أن تقديم الاوراق الثبوتية اللازمة للمسابقة سيتم في الديوان العام بمقر الشركة اعتبارا من ال 25 من تموز الجاري ولغاية ال 16 من الشهر المقبل".

يشار الى ان وزارة كهرباء حماة اعلنت من نفس العام عن مسابقة لتعيين 130 عاملا من الفئة الاولى والثانية من حملة الاجازة في الاقتصاد والحقوق وكمبيوتر، والمعاهد المتوسطة والثانويات والتعليم الاساسي.