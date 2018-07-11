أعلن مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوم الاربعاء، ان اكثر من 900 شخص غادروا منطقة "خفض التصعيد" الجنوبية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن رئيس المركز الكسي تسيغانوف، أن " 952 شخص غادروا منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية في سوريا خلال الـ24 ساعة عبر ممر كفر شمس".

وكان مركز المصالحة اعلن، يوم الاثنين، أن الشرطة العسكرية الروسية تدرس في الوقت الراهن سبل إجلاء 1000 مسلح مع ذويهم عن منطقة وقف التصعيد المعلنة في الجنوب السوري.

ويشن الجيش النظامي عمليات عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.