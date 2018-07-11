هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء، بأن بلاده ستتصدى لأي محاولة لانتهاك حدودها، وذلك عقب اعتراض الجيش الإسرائيلي طائرة مسيرة قادمة من سوريا، على خلفية الأزمة السورية.

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ونقلت وكالات انباء عن نتنياهو قوله، خلال اجتماعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ان "إسرائيل ستعترض أي محاولات لانتهاك الحدود، بما في ذلك الجوية على خلفية الأزمة في سوريا"

وأضاف نتنياهو "قبل ساعات قليلة، اخترقت طائرة مسيرة من سوريا أجواء إسرائيل، وتم إسقاطها بنجاح".

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن في وقت سابق اليوم، ، إنه أطلق صاروخ باتريوت لاعتراض طائرة بدون طيار قادمة من جهة سوريا.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، خلال زيارته إلى الجولان المحتل، تهديدات جديدة إلى الجيش النظامي، معلنا أن "كل جندي سوري يتواجد في المنطقة يعرض حياته للخطر ".

وكانت اسرائيل أطلقت منذ ايام صاروخا من طراز "باتريوت" على طائرة دون طيار قادمة من سوريا، إلا أنه لم يصبها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش النظامي حملة عسكرية منذ 19 حزيران لاستعادة جنوب البلاد القريب من إسرائيل، ما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.