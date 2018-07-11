الذهب يسجل انخفاضاً والغرام يصل إلى 15700 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الأربعاء، انخفاضاَ، مقارنة بآخر سعل له، حيث وصل غرام الـ21 قيراط إلى 15700 ليرة سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 15700 ليرة للمبيع، و15600 ليرة للشراء. وحددت كذلك سعر غرام الـ18 قيراط بـ 13457 ليرة للمبيع، وبـ13357 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط سجل، الاثنين الماضي، ارتفاعاً في السعر ، حيث وصل الى 15800 ليرة للمبيع، و15700 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-07-11 16:21:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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