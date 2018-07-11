بلغ المنتخب الكرواتي نهائي كأس العالم بروسيا 2018 بتغلبه على إنكلترا 2-1 في الوقتين الاضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة نصف النهائي بالتعادل 1-1 الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وتقدمت إنجلترا مبكرا بهدف حمل توقيع المدافع كيران تريبير في الدقيقة الخامسة، بعدما نفذ ركلة ثابتة ببراعة، لتستقر الكرة في الزاوية اليسرى لحارس منتخب كرواتيا.

وأدرك إيفان بيريسيتش التعادل لكرواتيا في الدقيقة (68)، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

واستمر التعادل في الشوط الإضافي الأول، قبل أن يسجل المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش الهدف الثاني لمنتخب بلده في الشوط الإضافي الثاني (الدقيقة 109)، لتتأهل بذلك كرواتيا إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها.

وستلعب كرواتيا الأحد المقبل في المباراة النهائية مع فرنسا، التي تأهلت على حساب بلجيكا بفوزها عليها بهدف دون رد.

سيريانيوز

