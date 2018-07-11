أفادت وكالة الأنباء (سانا)، يوم الأربعاء، انه تم التوصل لاتفاق تسوية بين النظام والمعارضة المسلحة في مناطق بدرعا.

صفحة جديدة 1

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأشارت الوكالة الى ان الاتفاق يشمل درعا البلد- طريق السد-المخيم- سجنة- المنشية- غرز- الصوامع.

وينص الاتفاق على " تسليم المجموعات المسلحة سلاحها الثقيل والمتوسط و تسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وخروج الإرهابيين الرافضين للاتفاق".

وتم، امس الثلاثاء، التوصل لاتفاق مصالحة بين الحكومة السورية و الفصائل المعارضة في كل من سلمين و كفر شمس وكفر ناسج وعقربا بريف درعا .

كما تم التوصل قبل أيام إلى اتفاق في منطقة بصرى الشام بدرعا ينص على قيام المسلحين بتسليم السلاح وتسوية أوضاع من يرغب بالبقاء وخروج المسلحين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم إلى إدلب واستلام الدولة كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية .

وتعهدت الحكومة السورية بحل مشكلة المنشقين والمتخلفين عن خدمة العلم، وتأجيل التحاقهم بالجيش لمدة 6 أشهر، على أن تقوم الفصائل المسلحة بتسليم كافة مواقعها للجيش السوري على طول خط الجبهة مع تنظيم "داعش ".

ويشن الجيش النظامي عمليات عسكرية ، منذ 19 الشهر الماضي، في جنوب سوريا لاسيما بدرعا، حيث تمكن من انتزاع مناطق عديدة من مقاتلين تابعين لـ "الجيش الحر" ، فيما اضطر العديد منهم لتسليم سلاحهم وقبول اتفاقات مصالحة، بعد وساطة ضباط روس.