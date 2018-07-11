أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، أن صاروخ باتريوت اعترض طائرة بدون طيار قدمت من داخل الأراضي السورية باتجاه اسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الاإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أنه "تم إطلاق صافرة الإنذار في المجلس الإقليمي ،الجولان و غور الأردن ، نتيجة اعتراض صاروخ باتريوت لقطعه طائرة مسيرة بدون طيار اقتربت من الحدود من الأراضي السورية".

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، خلال زيارته إلى الجولان المحتل، تهديدات جديدة إلى الجيش النظامي، معلنا أن "كل جندي سوري يتواجد في المنطقة يعرض حياته للخطر ".

وسبق أن هدد وزير الدفاع الإسرائيلي فيغدور ليبرمان أمام نواب حزبه يوم الاثنين، بـ "رد عنيف" على أي محاولة انتشار للقوات السورية في منطقة حدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

وتزامنا مع ذلك، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش النظامي حملة عسكرية منذ 19 حزيران لاستعادة جنوب البلاد القريب من إسرائيل، بالتزامن مع مباشرة الحكومة في تطبيق المصالحات المحلية التي انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.

سيريانيوز