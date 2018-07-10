أكدت المصنفة الأولى على العالم سابقاً الأميركية سيرينا ويليامس عودتها القوية، وتمكنت من الصعود إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب عقب فوزها على الإيطالية كاميلا جيورجي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

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وكافحت ويليامس في المباراة بقوة رغم خسارتها في المجموعة الأولى (3-6)، حيث تمكنت من حسم المجموعتين الثانية والثالثة لصالحها (6-3) و(6-4).



وعلقت سيرينا بعد فوزها "كل مرة كنت اواجهها كانت تلعب بهذا المستوى. هذا أمر مؤثر".



وتسعى سيرينا (36 عاماً) المصنفة 181 عالمياً، والعائدة إلى البطولات الكبرى بعد أنجابها طفلتها أولمبيا في أيلول الماضي، لمعادلة رقم الاسترالية مارغريت كورت بـ 24 لقباً في "الغراند سلام"، وإحراز لقب ويمبلدون للمرة الثالثة في السنوات الأربع الاخيرة، والثامنة في تاريخها.



وعادت الأميركية إلى البطولات الكبرى في رولان غاروس الفرنسية التي انطلقت أواخر أيار/مايو، وانسحبت قبل مواجهة الروسية ماريا شارابوفا في ثمن النهائي. وهي تشارك في ويمبلدون للمرة الثامنة عشرة في مسيرتها.