أكد المنتخب الفرنسي تفوقه وصعد إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نظيره البلجيكي بهدف نظيف الثلاثاء في لقاء نصف النهائي على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سان بطرسبورغ.

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ويدين منتخب الديوك الفرنسية بالفضل الكبير في انتصاره لمدافعه صاموئيل أومتيتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له، بتسديدة رأسية بعد ضربة ركنية نفذها المهاجم أنطوان غريزمان، من الجهة اليمنى، في الدقيقة الـ 51، من عمر المباراة .

وهذا هو الظهور الثالث للمنتخب الفرنسي طوال تاريخه المونديالي بعد الأول عام 1998 عندما حصد اللقب والثاني عام 2006 عندما حل في المركز الثاني خلف إيطاليا.

وسيكون منتخب فرنسا، بطل مونديال 1998، في المباراة النهائية، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع منتخبي إنجلترا وكرواتيا الأربعاء على ملعب "لوجنيكي"، في العاصمة موسكو.