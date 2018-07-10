أعلن نادي ريال مدريد الاسباني الثلاثاء انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو الى نادي يوفنتوس الايطالي، في خطوة وضعها أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات في إطار بدء "مرحلة جديدة" في حياته.

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وبحسب التقارير الصحافية، تصل قيمة الصفقة الى 105 ملايين يورو (120 مليون دولار أميركي)، وسيحصل بموجبها رونالدو على راتب سنوي يقدر بـ 30 مليون يورو، مقارنة مع 23,6 حاليا في ريال.

وأكد النادي الملكي بذلك التقارير الصحافية التي تتحدث منذ أيام عن انتقال هدافه التاريخي البالغ 33 عاما، والمتوج معه بسلسلة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، لبطل ايطاليا في المواسم السبعة الأخيرة.

وخطف يوفنتوس رونالدو في وقت لم تكن فيه علاقة الأخير بإدارة ريال في أفضل حالاتها، في ظل التقارير عن رغبة اللاعب بزيادة راتبه بشكل يوازي الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الاسباني) والبرازيلي نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، مقابل عدم تجاوب رئيس ريال فلورينتينو بيريز مع ذلك.



وقال ريال في بيان بعد ظهر الثلاثاء انه "يقدم شكره الى لاعب اثبت انه الافضل في العالم في احدى اكثر الفترات تألقا في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية"، مضيفا "وفقا للرغبة والطلب الذي أعرب عنه اللاعب كريستيانو رونالدو، وافق على انتقاله الى يوفنتوس".



وودع رونالدو مشجعي النادي برسالة نشرت على الموقع الالكتروني لريال وجاء فيها "لقد فكرت كثيرا واعتقد ان الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي".



وتابع "لدي شعور كبير بالشكر لهذا النادي وللمشجعين والمدينة"، مضيفا "أطلب من الجميع، وخصوصا مشجعينا ان يتفهموني".



ويأتي رحيل رونالدو الذي انضم الى ريال في 2009 قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي لقاء 94 مليون يورو (رقم قياسي في حينها)، بعد أسابيع من إعلان مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان رحيله أيضا، بعدما قاد النادي مع رونالدو الى لقب دوري الأبطال لثلاثة مواسم تواليا.



وبعيد وقت قصير من إعلان انتقاله رسميا، ارتفعت أسهم يوفنتوس في بورصة ميلانو بنسية 5,71 بالمئة، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ عام.