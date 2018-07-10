نفت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء أنباء وسائل إعلام زعمت مقتل عسكريين روس في سوريا جراء عملية إرهابية.

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وقالت الدائرة الإعلامية لوزارة الدفاع الروسية : "أنباء موقع "لينتا.رو" الأخباري نقلا عن مصادر إعلامية لتنظيم داعش الإرهابي التي زعمت مقتل عسكريين روس في سوريا نتيجة عملية إرهابية ما هي إلا كذب".

وأكدت الدائرة الاعلامية ان "ﻋدم وﺟود ﺧﺴﺎﺋر بين العسكريين اﻟروس، ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓظﺔ دﻳر اﻟزور أو في اﻟﺠﻤﻬورﻳﺔ اﻟﻌرﺑﻴﺔ اﻟﺴورﻳﺔ بشكل عام", مضيفة أن "إرهابيي داعش ينشرون أنباء كاذبة بشكل متعمد".

وتابعت ان "جميع الجنود الروس على قيد الحياة وبصحة جيدة ويؤدون مهامهم كما هو مخطط لها." وأضافت الوزارة أن ما نشر على موقع "لينتا.رو" معلومات مغلوطة ينشرها إرهابيو "داعش" بشكل متعمد".

وكانت بعض وسائل الإعلام افادت في وقت سابق عن مقتل 35 عسكريا روسيا وسوريا جراء هجوم انتحاري في جنوب سوريا.

وكانت مصادر اعلامية اشارت الى ان 4 جنودٍ روس قتلوا خلال معاركٍ مع القوات المدعومة أميركياً في دير الزور