أصدر مدير إدارة السكن الجامعي بدمشق أحمد واصل، قراراً ينص على منع استقبال الزوار في الغرف المخصصة للطلاب أو المبيت بها مهما كانت قرابتهم أو صلتهم بالطالب.

وذكرت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر يوم الثلاثاء، أن القرار الصادر بتاريخ 9 تموز الجاري نص أيضاً على منع اصطحاب الأطفال إلى السكن الجامعي بهدف الاستضافة أو المبيت مع الطالب.

وبحسب القرار، يحدد موعد الزيارة من السادسة صباحا ولغاية السادسة مساء وفي حال عدم مغادرة الزائر للمدينة عند انتهاء موعد الزيارة سيتم معاقبة الطالب الذي قام بإبقاء الزائر لديه.

وكانت إدارة المدينة الجامعية بدمشق، أصدرت قراراً في حزيران الماضي، ينص على منع "الأركيلة والسخانات الكهربائية" منعاً باتاً داخل الوحدات السكنية، تحت طائلة العقوبات للمخالفين التي تصل إلى الفصل من السكن.

يذكر أن المدينة الجامعية بدمشق أنشئت عام 1961، وشهدت في السنوات الأخيرة ازدحاماً كبيراً في عدد المقيمين من الطلاب.

سيريانيوز