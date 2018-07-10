أفادت وكالة (سانا) الرسمية، يوم الثلاثاء، عن الوصول إلى اتفاق مصالحة بين الحكومة السورية و الفصائل المعارضة في كل من سلمين و كفر شمس وكفر ناسج وعقربا بريف درعا .

وأوضحت الوكالة، أن الاتفاق ينص على "تسليم المجموعات المسلحة المعارضة السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية وإعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق المذكورة والمساعدة على عودة من خرج منها".

وأشارت إلى أن الاتفاق من المقرر أن "يبدأ تطبيقه بعد ظهر غداً الأربعاء يوم 11من شهر تموز الجاري 2018 ".

من جهة أخرى، أفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية، أن بلدة المطية السورية الواقعة في أقصى جنوب محافظة درعا انضمت إلى بلدات المصالحة الوطنية.

يشار إلى أن الفصائل المسلحة شرقي درعا، اتفقت مع الحكومة السورية، الجمعة الماضية، برعاية روسية على هدنة يجري خلالها تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وخروج من يرغب إلى إدلب، وتسوية أوضاع من يختار البقاء، وعودة النازحين إلى مناطقهم.

كما تضمن الاتفاق، رفع العلم السوري فوق كافة المباني الحكومية، وتسليم سائر نقاط المراقبة على الحدود مع الأردن لأجهزة الأمن السورية.

وتعهدت الحكومة السورية بحل مشكلة المنشقين والمتخلفين عن خدمة العلم، وتأجيل التحاقهم بالجيش لمدة 6 أشهر، على أن تقوم الفصائل المسلحة بتسليم كافة مواقعها للجيش السوري على طول خط الجبهة مع تنظيم "داعش ".

وأمّنّت وحدات من الجيش النظامي الأحد الطريق الدولية من معبر "نصيب" حتى جسر خربة غزالة شمال مدينة درعا، بعد إغلاقه لنحو 3 سنوات نتيجة اعتداءات الجماعات الإرهابية.

سيريانيوز