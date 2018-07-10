لقي عدد من الأشخاص حتفهم و أصيب آخرون بينهم نساء و أطفال، يوم الثلاثاء، بقصف جوي على عدة قرى و بلدات في محافظة ادلب.

وأفادت مصادر معارضة وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الغارات تركزت على كل من قرى وبلدات بسنقول، عيناتا، البشيرية، مشمشان، محمبل، فريكة، أورم الجوز، و بداما ، وقرية كنيسة بني عز، وقرية الرامي في الريف الجنوبي.

وأوضحت أن القصف جاء بصورة مفاجئة، ورافقه قصف صاروخي ومدفعي على بعض قرى المنطار وفريكة في الريف الغربي أيضًا.

من جهتها، أفادت وسائل إعلامية حكومية، أن استهدافات جوية مكثفة ينفذها الطيران الحربي باتجاه مواقع المسلحين في بلدة الرامي بريف إدلب الجنوبي .

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.

ويتجاوز عدد السكان في إدلب 2.65 مليون نسمة، بينهم 1.16 مليون مهجر داخليًا، بحسب إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

سيريانيوز