تعهد الرئيس الصيني شى جين بينغ، يوم الثلاثاء، بتقديم مساعدات مالية لدول في الشرق الأوسط من بينها سوريا.

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ونقلت وكالات أنباء عن رئيس الصين قوله، خلال افتتاح المنتدى الثامن للتعاون الصيني العربي في بكين، ان بلاده ستقدم مبلغ 600 مليون يوان (91 مليون دولار) أخرى للأردن وسوريا ولبنان واليمن على شكل مساعدات.

وكانت الصين أبدت مؤخرا استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار الدولة السورية من دون أي شروط مسبقة، بعد انتهاء الحرب على الإرهاب.

يشار الى ان النزاع السوري أسفر عن مقتل مئات ألوف الأشخاص ونزوح ولجوء ملايين آخرين، وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة فان سوريا تحتاج إلى 250 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمارها.