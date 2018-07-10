أرسلت السلطات التركية ، يوم الاثنين، قافلة تعزيزات للجيش التركي إلى ولاية كليس جنوبي تركيا، لدعم وحداته العاملة داخل سوريا.

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية، أن "القافلة دخلت الأراضي السورية، متوجهة إلى منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" وتتألف من 15 عربة بينها ناقلات جنود وعربات لوجستية وصهاريج وقود".

و أرسلت تركيا مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود مع ادلب، في حين عارضت الحكومة السورية التوغل التركي، وطالبت بخروجهم "دون شروط"، واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي"، لكن تركيا ترى أن وجود قواتها العسكريين في سوريا ضروري لمواجهة أي تهديد قد تتعرض له.

وشنت تركيا، في 20 كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية بسوريا، بالتعاون مع فصائل معارضة سورية، باسم "غصن الزيتون"، وتم خلالها السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين بريف حلب.

كما نفذت القوات التركية مع فصائل معارضة مسلحة عمليتين عسكريتين في الشمال السوري، انتهت في 2017 وكانت تحت مسمى "درع الفرات" واستهدفت طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من الشريط الحدودي لتركيا،

يشار إلى أن تركيا هددت سابقا بشن عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد داخل الأراضي السورية قريباَ.

سيريانيوز