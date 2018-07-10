هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الثلاثاء، من جديد الجيش النظامي، على خلفية الأحداث العسكرية التي تدور بالقرب من المنطقة الفاصلة في الجولان السوري المحتل.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني أن تهديدات ليبرمان جاءت خلال زيارته إلى الجولان المحتل تهديدات جديدة إلى الجيش النظامي"، محذرا من أن "كل جندي سوري يتواجد في المنطقة يعرض حياته للخطر ".

وجاءت تصريحات ليبرمان بعد يوم من تحذير آخر، نقله الإعلام الإسرائيلي عن مصدر في الجيش، مفاده أن القوات الإسرائيلية لا تستبعد دخول المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان، إذا ما ازداد ضغط السوريين الراغبين في اللجوء إلى إسرائيل.

وتزامنا مع ذلك، دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لقواته المتواجدة في هضبة الجولان تحسبا لأي تطورات في المنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الجيش النظامي حملة عسكرية منذ 19 حزيران لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة الحكومة في تطبيق المصالحات المحلية التي انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.

وتوصلت الحكومة السورية وفصائل مسلحة أمس الجمعة وبضمانات روسية، إلى اتفاق كامل يقضي بوقف إطلاق النار جنوب سوريا، وبدء الفصائل بتسليم أسلحتها الثقيلة للجيش في ريف درعا جنوبي البلاد.

وفرضت وحدات من الجيش سيطرتها على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، ورفع العلم السوري فوقه، في تقدم استراتيجي للجيش السوري.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

سيريانيوز