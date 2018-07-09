تعرضت منطقة شمال مدينة طبريا الفلسطينية إلى 25 هزة أرضية خلال أقل من 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الاثنين ، عن المرصد الوطني للزلازل،بان " المنطقة الواقعة شمال مدينة طبريا تعرضت إلى 25 هزة أرضية".

وأوضح ولاء عجعج، من المرصد الوطني للزلازل، أن" آخر هزة كانت في 8:35 صباحا تقريبا، بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر".

وأضاف أن "العمق البؤري للزلزال 2 كم أسفل سطح الأرض، وكان في بحيرة طبريا، ويبعد قرابة 3 كم عن المدينة".

وأشار إلى أن "السكان شعروا بـ4 أو 5 هزات أرضية فقط، وتراوحت قوتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر، وعمقها البؤري قريب من أسفل سطح الأرض".

وذكر أن "الهزات، التي فاقت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر شعرت بها مساحة واسعة من المناطق، شملت مدينة إربد الأردنية وجنوب لبنان وبعض المناطق في سوريا ومدينة جنين ومناطق من نابلس".

ولم يبلغ عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية بسبب هذه الهزات الأرضية.

وكانت وكالات أنباء ذكرت الأربعاء الماضي، أن سلسلة هزات أرضية ضربت سوريا و لبنان و فلسطين متفاوتة القوة دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يشار إلى أن شدة الهزات والزلازل تقاس بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 فيكون الزلزال متوسط الأضرار وقد يحدث ضررا بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى وقد يدمر مدينة بأكملها.