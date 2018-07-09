أعلنت السلطات اليابانية، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الارضية التي شهدتها مناطق غرب ووسط البلاد، إلى أكثر من 100 قتيل وعشرات المفقودين.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن " 100 شخصًا لقوا حتفهم، فيما لا يزال هناك أكثر من 40 مفقودًا، بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة غربي البلاد، منذ 4 أيام".

وأوضحت الوكالة أن "فرق الإنقاذ وسّعت عمليات البحث عن المفقودين والعالقين، بنشر 54 ألفًا من عناصر الشرطة وإدارات مكافحة الحرائق وقوات الدفاع الذاتي وحرس السواحل الياباني، في المناطق المتضررة".

ولفتت الوكالة،نقلا عن هيئة إدارة الكوارث والحرائق، أن" السلطات وجّهت أوامر إخلاء لنحو 5.9 مليون شخص موزعين في 19 مقاطعة، في الوقت الذي بقي فيه أكثر من 30 ألف شخص في مراكز إيواء".

من جهتها، نقلت قناة “إن اتش كي” عن مسؤولين يابانيين قولهم، إن “حصيلة القتلى من الفيضانات والانزلاقات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الجزء الغربي من البلاد ارتفعت إلى 110 اشخاص".

وصدرت أوامر من قبل السلطات بإجلاء نحو مليوني شخص بعدما بلغ منسوب الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة مستويات قياسية في مقاطعات عدة منها هيروشيما وكيوتو وأوكاياما.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت اليابان بانهيارات أرضية وفيضانات حاصرت الكثيرين في منازلهم أو فوق أسطح المباني.

وعزت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الأمطار الغزيرة ،التي تشهدها البلاد إلى موجة هواء على درجة عالية من الرطوبة.

وشهدت المناطق الجنوبية من اليابان الجمعة هطول أمطار غزيرة، وتضررت بشكل خاص منطقة اوكاياما حيث تعرضت مناطق سكنية واسعة للغرق.

وسبق أن شهدت اليابان في تموز 2017 فيضان إثر أمطار غزيرة غير مسبوقة ، أدى مقتل أشخاص وإجلاء آلاف آخرين فضلا عن تدمير طرق ومنازل ومدارس في جزء كبير من كيوشو، الواقعة حوالي 900 كم جنوب غرب طوكيو اليابانية .

سيريانيوز