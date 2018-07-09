أعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن استجابتها لمطلب الحكومة السورية بخصوص تقديم مساعدات إنسانية لأهالي محافظات منطقة الجنوب السوري، والتي شهدت منذ 19 الشهر الماضي عمليات عسكرية، أسفرت عن فرار الآلاف من المواطنين.

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وقال منسق أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية في سوريا، علي الزعتري، في بيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة وتلقت وكالة (سبونتيك) نسخة منه، ان "الامم المتحدة ترحب بطلب الحكومة السورية الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي جنوب وجنوب غرب سوريا في درعا والسويداء والقنيطرة."

ووصف الزعتري الظروف المعيشية للمدنيين المتضررين من النزاع في الجنوب السوري بأنها "صعبة" في الوقت الحالي".

وتحدث الزعتري عن "جاهزية الأمم المتحدة لبدء الاستجابة الإنسانية الفورية والتحرك العاجل لتسيير قوافل المساعدات الإنسانية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمدنيين في محافظات درعا، والسويداء، والقنيطرة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية".

وشن الجيش النظامي، في 19 الشهر الماضي، عملية عسكرية في جنوب سوريا، بدعم من الطيران الروسي، لاستعادة درعا، بالتزامن مع مصالحات أجريت في المنطقة والتي انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.

وبحسب تقديرات اممية، فان العمليات العسكرية بجنوب سوريا أسفرت عن نزوح أكثر من 320 ألف مدني، بينهم 60 ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وتوصلت المعارضة السورية المسلحة مع الجانب الروسي، يوم الجمعة، لاتفاق مصالحة في جنوب سوريا نصّ على عدة بنود منها وقف إطلاق النار في درعا ، وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها بجميع المدن والبلدات، وتسوية اوضاع المسلحين بضمانات روسية, تسليم جميع نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية لتكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

الا ان مصادر معارضة اتهمت، امس الاحد، الجيش النظامي بخرق اتفاق التسوية، عبر شن عمليات قصف على مناطق بريف درعا، الأمر الذي اوقع ضحايا.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.