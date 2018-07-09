لقي عدد من عناصر هيئة "تحرير الشام" مصرعهم، يوم الاثنين، في هجوم استهدف مقراً لهم في ريف حلب.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان مجهولين شنوا هجوماَ مسلحاً على مقر تابع لهيئة "تحرير الشام" في منطقة ريف المهندسين بريف حلب الغربي، ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

وتشهد مناطق بريف حلب في الفترة الاخيرة سلسلة هجمات واعتداءات منها ما تستهدف مقرات ومواقع لفصال معارضة مسلحة، اسفرت عن سقوط ضحايا.