تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف أول وحامل اللقب للدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الاربع الكبرى، بفوزه الاثنين على الفرنسي أدريان مانارينو المصنف 26 عالميا بنتيجة 6-0، 7-5، 6-4.

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وواجه فيدرر الساعي لتعزيز رقمه القياسي وإحراز لقب البطولة الانكليزية للمرة التاسعة (والـ 21 في البطولات الكبرى)، مقاومة من منافسه في المجموعة الثانية، التي انتزعها السويسري بعد كسر ارسال الفرنسي في الشوط الحادي عشر، علما انه حسم المجموعة الأولى في 16 دقيقة.



وبلغ فديرر الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الـ 16 في مسيرته، ويبتقي الأربعاء الجنوب أفريقي كيفن اندرسون المصنف ثامن الفائز بدوره على الفرنسي غايل مونفيس المصنف 44 عالميا في المباراة التي استمرت حوالي 3 ساعات ونصف، نجح خلالها في حسم التأهل لصالحه بواقع 6-7 (4-7)، و6-7 (2-7) و7-5 و6-7 (4-7).



واحتفظ السويسري بسجله نظيفا من دون خسارة اي مجموعة في ويمبلدون منذ 2016، رافعا عدد مجموعاته النظيفة الى 32 تواليا. وهو يخوض ربع النهائي في احدى البطولات الكبرى للمرة 53 في مسيرته محترفا.

وتأهل الاسباني رافايل نادال المصنف أول عالميا، الى الدور ربع النهائي وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، بفوزه الاثنين على التشيكي ييري فيسلي 6-3، 6-3، 6-4.



واحتاج نادال المصنف ثانيا في ويمبلدون المقامة على ملاعب عشبية، الى ساعة و53 دقيقة لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ العام 2011، حين تابع مسيرته نحو النهائي وخسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وأحرز نادال لقب البطولة الانكليزية مرتين في 2008 و2010.



ويلتقي نادال في ربع النهائي الفائز من مباراة الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف خامسا عالميا والفرنسي جيل سيمون، علما ان الاسباني المتوج بـ 17 لقبا في البطولات الكبرى، بلغ ربع النهائي للمرة الـ 35 في بطولات "الغراند سلام".