تألقت سيرينا وليامز الفائزة باللقب سبع مرات، على الملعب الرئيسي الاثنين، لتفوز على الروسية القادمة من التصفيات يفجينيا رودينا بسهولة 6-2 و6-2، وتبلغ دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس.

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وانتصرت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 36 عاما لتحقق فوزها الـ90 في منافسات الفردي، في نادي عموم إنجلترا.



وبدا أن رودينا، وهي مثل وليامز تجمع في مسيرتها بين التنس والأمومة، تشعر برهبة في البداية إذ تأخرت 3-صفر.



لكنها استعادت رباطة جأشها وحصلت على فرصة لكسر الإرسال، عندما كانت سيرينا متقدمة 4-2، لكن فرصها كانت محدودة ومتباعدة، حيث واصلت منافستها مشوارها في بطولة شهدت خروج المصنفات الأوليات.



وتركت رودينا الملعب لعدة دقائق في نهاية المجموعة الأولى، وعندما عادت واصلت سيرينا سيطرتها بكسر مبكر للإرسال، في المجموعة الثانية.



وبسهولة تأهلت سيرينا لمواجهة الايطالية كاميلا جيورجي، التي تغلبت على إيكاترينا مكاروفا.



ولم تخسر سيرينا التي غابت عن ويمبلدون في العام الماضي، بسبب الحمل، أي مباراة في البطولة منذ 2014، وحققت فوزها 18 على التوالي، على ملاعب لندن العشبية، كما لم تخسر أي مجموعة هذا العام.