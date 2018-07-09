قال السفير العراقي الجديد لدى سوريا سعد محمد رضا، يوم الاثنين، ان بغداد ودمشق بصدد فتح المعابر بين البلدين وخاصة معبر "البوكمال- القائم ".

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن السفير محمد رضا أكد ،عقب لقائه رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ في دمشق ، على "أهمية إعادة فتح هذه المعابر لتعزيز التبادل التجاري وهو ما يبحثه الجانبان حالياً".

وأضاف السفير العراقي ان "البلدين سوريا والعراق بصدد فتح هذه المعابر وخاصة معبر البوكمال- القائم".

ولفت السفير رضا إلى أن "فتح المعابر سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية في البلدين فالعراق بحاجة إلى الكثير من السلع والبضائع والخضار والفواكه التي يتم إنتاجها في سوريا ورجال الأعمال العراقيون لديهم رغبة حقيقية في دخول السوق السورية".

وبعث وزير الخارجية وليد المعلم رسالة إلى نظيره العراقي إبراهيم الجعفري بشأن تكثيف الجهود لإعادة فتح المنفذ الحدودي بين البلدين غرب محافظة الأنبار بين قضاء القائم العراقي ومدينة البوكمال .

وكان رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، قال في تشرين الثاني الماضي إن دمشق تتطلع لإعادة افتتاح المنافذ الحدودية مع العراق وإعادة تفعيل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

يشار إلى أن هناك 3 معابر حدودية على الحدود السورية العراقية هي معبر اليعربية (الربيعة من الجهة العراقية) في محافظة الحسكة, معبر البوكمال في محافظة دير الزور يطلق عليه معبر القائم في الجانب العراقي - معبر التنف (الوليد) جنوب دير الزور.

سيريانيوز