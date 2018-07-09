أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يوم الاثنين، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والمؤلفة من 16 وزيراً ونائب للرئيس.

وتضمنت التشكيلة الجديدة، بحسب وسائل إعلام تركية، فؤاد أوكتاي نائباً للرئيس، فيما حافظ على منصبه كل من مولود تشاوش أوغلو وزيراً للخارجية، وسليمان صويلو وزيراً للداخلية، وعبد الحميد غل وزيراً للعدل.

وجاء في التشكيلة انه تم تعيين برات ألبيرق وزيراً للخزانة والمالية، بعد أن شغل منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الحكومة السابقة، وخلوصي أقار وزيراً للدفاع، بعد أن كان يشغل منصب رئيس الأركان في القوات المسلحة التركية.

كما تضمنت التشكيلة الوزارية كلاً من زهرا زمرد سلجوق وزيرة للعمل والأسرة، ومراد كوروم وزيراً للبيئة والتطوير العمراني، وفاتح دونماز وزيراً للطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد قصاب أوغلو وزيراً للرياضة والشباب.

وضمت الحكومة الجديدة أيضاً محمد أرسوي وزيراً للثقافة والسياحة، وضياء سلجوق وزيراً للتربية، وفخر الدين كوجا وزيراً للصحة، وجاهد طوران وزيرا للنقل والبنى التحتية، وروهصار بكجان وزيرة للتجارة، وبكر باك دميرلي وزيراً للزراعة والغابات، ومصطفى ورانك وزيراً للصناعة والتكنولوجيا

وجاء الاعلان عن التشكيلة خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس اردوغان بالمجمع الرئاسي .

وياتي الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة عقب تأدية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية في مقر البرلمان التركي، ليصبح بذلك أول رئيس لتركيا بنظام الحكم الرئاسي الذي تحولت إليه البلاد بموجب تعديلات دستورية طرحت للاستفتاء على الشعب التركي وقبلها في 16 نيسان 2017.