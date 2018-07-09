الذهب يعاود ارتفاعه والغرام يسجل 15800 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم الاثنين، ارتفاعه، حيث وصل غرام الـ21 قيراط إلى 15800 ليرة سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 15800 ليرة للمبيع، و15700 ليرة للشراء. وحددت كذلك سعر غرام الـ18 قيراط بـ 13543 ليرة للمبيع، وبـ13443 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط سجل، في 7 من تموز الجاري هبوطاً في السعر ، وصل إلى 15700 ليرة للمبيع، و15600 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-07-09 14:37:10 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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